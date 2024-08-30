Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil, yolun ortasında cayır cayır yandı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Adapazarı Yolu üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilden, seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, dumanları gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerken, dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yangın, yol kenarındaki zeytin ağaçlarına sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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