Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa yönüne giden Zafer C. (29) yönetimindeki 16 ZC 994 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Metehan B. (22), Tolgahan Ö. (21), Abdülsamed A. (21) ve Bahadır T. (24) yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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