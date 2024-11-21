Bursa'da otomobil çetesine operasyon: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği kaçakçılara geçit vermiyor. 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirdiler.

Üstelik bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağladılar. Zanlıların yakalanmasına yönelik Emniyet operasyonu başlattı.

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Teknik ve fiziki takibe alınan S.Ş., M.B.Y., A.Y., M.S., A.S., gözaltına alındı. Şahısların 15 aracın, şasi ve motor numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

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Ekipler 15 araca el koyarken, adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.Y., S.Ş., A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.