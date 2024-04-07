Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Ramazan Kaplan kontrolündeki otomobil, kırsal Eskidanişment Mahallesi’ndeki Korucak mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücü Kaplan, araçta bulunan akrabaları Mehmet, Melek ve Orhan Salı ile Hidayet Aydın yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilde yer alan kişilerin, Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.