Bursa’da polis ekiplerinden huzur uygulaması

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevik kuvvet, narkotik, güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla 2 Aralık Cumartesi günü 21.30 ile 23.30 saatleri arasında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Bölgesi'nde yapılan sabit yol ve hareketli uygulamalar ile Motosikletli Polis Timlerinin gün içerisinde yaptıkları sabit ve hareketli uygulamalarında; 398 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı.

Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ruhsatsız tüfek, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız silah, bir adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve 51,08 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi ele geçirildi.

9 araç sürücüsüne de 36 bin liralık idari para cezası kesildi