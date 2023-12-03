Bursa’da polis ekiplerinden huzur uygulaması

Bursa’da polis ekiplerinin huzur operasyonunda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da polis ekiplerinden huzur uygulaması

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevik kuvvet, narkotik, güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla 2 Aralık Cumartesi günü 21.30 ile 23.30 saatleri arasında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Bölgesi'nde yapılan sabit yol ve hareketli uygulamalar ile Motosikletli Polis Timlerinin gün içerisinde yaptıkları sabit ve hareketli uygulamalarında; 398 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı.

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Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ruhsatsız tüfek, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız silah, bir adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve 51,08 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi ele geçirildi.

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