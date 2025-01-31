Bursa'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon

Bursa'da polis ekiplerinin ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyonunda 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

Bursa'da polis ekiplerinin ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyonunda 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

silahh.webpİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında E.A.'nın çarşamba günü Bursa'ya çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin aracını kent girişinde durdurdu. Yapılan aramada, aracın yan sürgü kapısının iç kısmına saklanmış 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.A. gözaltına alındı.

silahhh.webpEmniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.A., işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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