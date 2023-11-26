Bursa’da sadaka kutusu hırsızı kameralara yakalandı

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Bir şüpheli girdiği fırında kasanın önündeki sadaka kutusun çaldı. Otomatik kapıdan içeri giren hırsız etrafta kimsenin olmadığını görünce sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin E.P (30) olduğunu tespit etti. İlçede aynı gecede 5 iş yeri soyduğu tespit edilen E.P polis ekiplerince yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ederken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.