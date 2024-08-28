Bursa'da sahilde erkek cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da sahilde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde sahilde bir erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.

Bu cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun (28) ve Hüseyin Piner (32) olup olmadığı, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Sabah erken saatlerde Mudanya sahilinde dolaşan vatandaşlar, kıyıda bir erkek cesedi fark etti.

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Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı.

Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bulunan cesedin, dört gün önce Yalova'nın Armutlu ilçesinden denize açılan ve o günden beri haber alınamayan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı, yapılacak otopsi sonucuyla ortaya çıkacak.

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