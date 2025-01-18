Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa’da kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 4 kişi Gemlik ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. 400 bin değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlılar tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 kuyumcunun kendilerine sahte altın satmaya çalışan şüpheliler olduğu ihbarıyla harekete geçti.

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Ekipler, 19 Ocak'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde ihbarda bulunan 2 kuyumcuya gitti. Sahte altın satmak isteyenlerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa polisi, yaptıkları operasyonda A.A. (31) ile A.Ç.'yi (41) Gemlik ilçesinde, S.A. (21) ve V.E.'yi (37) de İstanbul'daki evlerinde yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, kuyumculara satılmak üzere hazır hale getirilmiş yaklaşık 400 bin lira değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi.

Altınlara el konulurken, İstanbul'daki şüpheliler, ekipler tarafından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

Bursa’da sahte altın vurgun! 129 adet gram altın yakalandı

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