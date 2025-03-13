Bursa'da samanlık alev alev yandı

Firoz Mahallesi'nde, içinde balyalar bulunan bir samanlıkta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların alana yaklaşmasını engelledi. İtfaiye ekipleri ise 1 saatlik yoğun bir çalışmayla yangını tamamen söndürmeyi başardı. Ancak samanlık yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay sonrası Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, yangının sebebine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yetkililer, vatandaşlara yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.