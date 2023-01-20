Sazlık alanda yangın çıktı

İHA

Yangın, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik gölü kıyısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin Çakırca Mahallesi’ne yaklaştığı görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.