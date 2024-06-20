Bursa'da silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Bursa'da silahlı saldırı

Gemlik Perşembe Pazarı'nda gün yüzüne çıkan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan pazarda, henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma sonucu bir vatandaş bacağından vurularak yaralandı.

Görgü tanıklarının hızla bildirdiği olay sonrası, bölgeye sağlık ve polis ekipleri acilen yönlendirildi.

Yaralı şahıs, ambulansla derhal hastaneye sevk edildi ve yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu rapor edildi.

Olayın ardından kaçan saldırgan ise, Kumla girişinde kısa sürede polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Bu şok edici olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

Gemlik halkı, bu tür olayların tekrarlanmaması için yetkililerden daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyor.

Toplumun huzurunu kaçıran bu tür vakaların önüne geçilmesi için gözler, yetkililerin atacağı adımlara çevrildi.

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