Bursa'da evi yanan vatandaşla ilgili sevindiren gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da evi yanan vatandaşla ilgili sevindiren gelişme

Bursa'da evi yanan vatandaşın yaraları sarılıyor.

Bursa'nın Yenişehir bölgesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmet Avşar'ın evinde çıkan yangın sonrası iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özel ve Meclis Üyesi Koray Aydın liderliğinde, hayırseverlerin topladığı yardımlarla bir konteyner satın alındı.

Ailenin ihtiyaç duyduğu her şey, konteyner içerisinde düzenlendi; elektrik ve su tesisatı çekildi.

Yatak, mutfak eşyaları, halı, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi temel ihtiyaçlar karşılandı.

Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, "İlerleyen süreçte de yangının izlerini silmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdiye kadar sağladığımız yardımlarda belediye bütçesinden herhangi bir ödenek kullanılmadı; tüm destekler kendi kaynaklarımızla sağlandı. Spekülasyonlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Ercan Özel başta olmak üzere, katkı sunan tüm iş insanlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yangından etkilenen aileyi ziyaret etmesi bekleniyor.

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