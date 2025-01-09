Bursa'da şüpheli ölüm! Evinde baygın bulundu hastanede hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da şüpheli ölüm! Evinde baygın bulundu hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 59 yaşındaki Saniye Akkaya evde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Akkaya, orada yaşamını yitirdi. Doktorların incelemesinde vücudunda yara morluklara rastlanıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesinde Yeni mahalle Sude Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğunu tespit edildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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