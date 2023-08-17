Bursa’da şüpheli ölüm. Evinde ölü bulundu

Bursa’da evde tek yaşayan 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölümü şüpheli görülen adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa’da şüpheli ölüm. Evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’ndeki bir evde tek başına kalan Musa Boşnak’a ulaşamayan komşuları kapıya geldi. Bir süre kapıyı çalan kişiler bir süredir görmedikleri 67 yaşındaki adamdan bir türlü ses alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri içeri girince yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölümü şüpheli bulunan Boşnak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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