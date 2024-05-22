Bursa’da taksi şoförünü 20 kere bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bursa'da, bir taksi şoförüne müşteri kılığında yaklaşan ve ardından onu 20 yerinden bıçaklayarak gasp eden 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Saldırgan, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'in meslektaşları, adliye önünde toplanarak destek gösterisinde bulundu.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Çepni köyünde gerçekleşti.

İddialara göre, 35 yaşındaki taksi şoförü Yunus Emre Yüksel, 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen iki yolcuyu aldı. Eskişehir'den döndükten sonra, yolcular Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini belirtti.

İşte bu sırada, 19 yaşındaki Talha S., Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 kez bıçaklayarak yaraladı ve gasp etti.

Yaralı halde ormanlık alanda bırakılan Yüksel, bölgede piknik yapan iki polis memuru tarafından fark edilerek, sağlık ekiplerine haber verildi.

Yüksel, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bu sırada, jandarma ve polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.