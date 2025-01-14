Bursa’da tarihi camide şüpheli ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da tarihi İshakpaşa Camii tuvaletinde 68 yaşındaki Hasan Özkan ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan İshakpaşa Camii tuvaletlerinde meydana geldi. Çarşı esnafından soba satış işi yapan Hasan Özkan, vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Hasan Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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