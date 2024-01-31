Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon. 297 adet tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: DHA
Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon. 297 adet tarihi eser ele geçirildi
Bursa'da Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeyi satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi sikke ile objeleri satmak isteyen A.M. (44) ve M.A.D. (30), jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.

297 ADET TARİHİ ESER VE 30 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma, tarihi eserleri satmak için merkez Nilüfer ilçesi Atlas Mahallesi'ne gelen şüphelileri, yanlarında getirdikleri Roma dönemine ait 297 adet tarihi sikke ile 30 tarihi objeler ile beraber suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız bir adet tabanca ve silaha ait 7 mermi ele geçirildi.

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'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorgulamaları devam eden kişiler 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan yargılanacaklar.

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