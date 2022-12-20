Tarihi madeni para satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradığını belirledi.

Operasyon başlatan ekipler, 84 sikke ve 7 objeyi satmaya çalışan Y.K. (22) ve M.K'yi (17) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınarak "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan zanlılardan Y.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. M.K. ise ailesine teslim edildi.

Ele geçirilen sikke ve objeler, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (AA)