Bursa’da tarihi operasyon! Şehrin rekoru kırıldı

Kaynak: İHA
Bursa’da tarihi operasyon! Şehrin rekoru kırıldı

Bursa polisi gelen bir ihbarı değerlendirerek tarihinde en yüksek rekorunu kırdı. Daha önce 86 bin uyuşturucu hap rekoru bu operasyonda kırıldı. Bir minibüste yapılan aramada kartonlara zula edilmiş 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği tarihi operasyonda şehir tarihinin rekoru kırıldı. Uyuşturucu satıcısının minibüsünde yapılan aramada kartonlara zulalanmış 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kolilerce ele geçirilen haplar "Pes" dedirtti. Operasyon çerçevesinde bir kişi tutuklandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir uyuşturucu satıcısının minibüsüne yapılan operasyonda 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce en yüksek miktarda 86 bin hap ele geçiren Bursa Polisi 600 bin hap ele geçirerek binlerce genci zehirlenmekten kurtardı.

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Bursa'yı kan emicilerden temizlemek adına gece gündüz çalışan ekipler, son olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen A.A.Ç.'yi hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu operasyon için düğmeye basıldı. A.A.Ç.'nin ev ve aracında yapılan aramada kolilere doldurulmuş toplam haplar ele geçirildi. İfadesi alınan A.A. Ç. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonların aralıksız süreceğini açıkladılar.

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