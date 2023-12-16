Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İHA
Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan bir vatandaş olmadı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Barakfakih OSB üzerinde bulunan tekstil fabrikasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında dumanlar tüm fabrikayı sardı. Çalışanların tahliye edildiği olayda, dumanlar gökyüzünü kapladı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçeleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı tarafından çok sayıda tanker ve ekip gönderildi. Yağan sağanak yağmuru da arkasına alan ekipler yangını bir an önce söndürebilmek için çalışmalara başladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayla ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan bir vatandaşın olmadığı öğrenildi. Bunun yanı sıra, dumandan etkilenenlerin olay yerindeki 112 ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığı ifade edildi.

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