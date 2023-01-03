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Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, o anlar havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 21:59
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Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın
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Yangın, saat 20.30 sıralarında Erdoğanköy Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin mücadelesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

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