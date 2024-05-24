Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi Yolu'nda meydana gelen olayda, Orhangazi yönüne seyir halinde ilerleyen Doğukan Örnek (23)’in kullandığı 06 CUF 534 plakalı TIR, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde kontrolünü kaybetti. Bu esnada karşı yönden seyir halinde gelen Osman Kaya'nın (59) kontrolündeki 16 LMM 49 plakalı hafif ticari araç, TIR'ın savrulan dorsesine hızla çarptı.

3 ÖLÜ 4 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde Osman Kaya, Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya’nın (5) hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Gülseren Akyüz (26) ve Hatice Kaya (4) ise İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, TIR şoförü Doğukan Örnek'i olay yerinde gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra cenazeler araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı. Öte yandan yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.