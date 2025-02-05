Bursa'da TIR, tankere çarptı

Kaynak: İHA
Bursa'da TIR, tankere çarptı

Bursa'da TIR sürücüsü kontrolden çıktı, kırmızı ışıkta bekleyen tankere çarptı. Meydana gelen kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Fikret D.(45) yönetimindeki 16 BJH 689 plakalı tankere arkadan çarptı.

Yaşanan kaza sonucu Muhammed C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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