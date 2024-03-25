Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

Saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi ile Altay Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, Yeşil Bursa Caddesi üzerinde seyir halinde Osman K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, Altay Caddesi üzerinden gelen sürücü İsmail M. (23) idaresindeki otomobil ile iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

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Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Meydana gelen kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melike A. (27) ile Nurcan K. (22) yaralandı.

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Yaralılara ilk müdahale, kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

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