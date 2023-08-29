Bursa'da trafik levhası hırsızları yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan trafik levhalarını çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Bursa'da trafik levhası hırsızları yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Yenisölöz Mahallesi ve Yenişehir ilçesinde bulunan Kıblepınar Mahallesinde çalınan trafik levhası jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Hırsızlık olaylarının araştırılması ve şüpheli şahısların tespit edilmesi için Jandarma birimleri ve JASAT tarafından özel ekip kurularak olaylar araştırılmaya başlandı. Orhangazi ilçesi Yenisölöz mahallesinde JASAT tarafından hırsızlık olayları hakkında yapılan araştırmada olayın gerçekleştiği gün olay yerinde 2 şüpheli aracın park etmiş halde bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen araçlardan birinin şüpheli A.C.S. tarafından kullanıldığı, diğer aracın ise şüpheli H.S tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde araçların Bursa İl Merkezinden Karacabey istikametine doğru hareketlerinin olduğu tespit edildi. Şüpheli araç ve şahısları yakalamak maksadıyla Jandarma ekipleri ve JASAT tarafından aracın gideceği güzergah üzerinde tıkama faaliyeti icra edildi. Şüpheli araçlar Karacabey’de bir petrol istasyonunda yakıt almak için durdukları esnada gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan kontrollerinde A.C.S, isimli şahsın 4 adet suç kaydının olduğu ve aranma kaydının bulunmadığı, H.S, isimli şahsın 7 adet suç kaydının olduğu ve aranma kaydının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca H.S, isimli şahsın bulunduğu araçta E.K. isimli şahsın da olduğu, 2 adet suç kaydı olduğu ve aranma kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat gereği H.S. ve E.K. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan arama sonucu 2 adet şarjlı matkap, 15 adet anahtar takımı, 2 adet pense, 1 adet su borusu anahtarı, 1 adet kerpeten, 1 adet tornavida ve müşteki tarafından trafik işaret ve levhalarına ait olduğu tespit edilen 65 Adet 13 alyanlık vida, 41 Adet 13 alyanlık somun civata ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C.S, H.S., E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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