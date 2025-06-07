Bursa'da trajedi! İskeleden atlayan çocuk boğuldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde serinlemek için iskeleden denize atlayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş boğularak hayatını kaybetti. Çocuğu kurtarmak için suya giren E.Ç. (19) ise boğulma tehlikesi geçirdi, ancak çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA KURTARMAK İSTEDİ

Olay, saat 15.10 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’ndeki Cavit Çağlar İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla iskeleden denize balıklama atlayan Abdulhamit El Derviş, kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden E.Ç., çocuğu kurtarmak için denize atladı. Ancak akıntıya kapılarak o da boğulma tehlikesi geçirdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

İki kişinin denizde çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, hemen denize girerek E.Ç.’yi sudan çıkardı. Sahile çıkarılan E.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

4 METRE DERİNLİKTE BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Sudan kaybolan Abdulhamit El Derviş’in bulunması için Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-25 botu, Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-11 bölgeye sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucunda El Derviş, denizin yaklaşık 4 metre derinliğinde, iki kum tepeciği arasında bilinci kapalı halde bulundu.

KURTARILAMADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahile çıkarılan Abdulhamit El Derviş’e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Gemlik Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.