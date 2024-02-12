Bursa'da tur otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Katar ve Endonezyalı turistleri İstanbul’a götüren 34 CKJ 448 plakalı tur otobüsü, sürücü B.S’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan araç, yaklaşık 50 metre kaydıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.