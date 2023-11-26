Bursa’da uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı yapıldı

Bursa’da kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve dron destekli operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde helikopter ve dron destekli operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Operasyona toplamda bin polis katılırken, 150 ara yakalamada 200 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ara yakalama ve ikamet aramalarında 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik Kannabinoid, 709 gram esrar, 12 adet sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy ele geçirilirken, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 104 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Diğer yandan, yakalanan 64 şüpheliden 40’ı tutuklandı. Bir kişi ev hapsi alırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, narkotik suçlarından hakkında 2 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şüpheli cezaevine gönderildi.

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