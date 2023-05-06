Bursa'da veli okul bastı müdür yardımcısını vurdu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde okula gelen bir veli okul müdür yardımcısını bacağından vurdu. Veli tutuklandı.

Bursa'da veli okul bastı müdür yardımcısını vurdu

İHA'nın haberine göre, Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y. (28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi.

Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldi. Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi.

Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı.

Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım.” dedi.

Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.'ye ev hapsi verilmişti. Cumhuriyet Savcılığının itirazı sonucu tekrar gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.Y. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan olay sonrası Karacabey ilçesindeki okullarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi isteyen veliler, okul girişlerine yeniden güvenlik konulması konusunda yetkililerden çalışma beklediklerini dile getirdi.

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