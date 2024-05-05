Bursa'da yaşlı kadın kamyonun altında kaldı

Kaynak: İHA
Bursa'da yaşlı kadın kamyonun altında kaldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda yaşlı bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunu manevra yaparken marketten çıktığı öğrenilen S.E. (69) isimli kadına çarptı.

aw197272-02.jpgAracın çarpmasıyla birlikte yere düşen kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

aw197272-03.jpgÖte yandan, olay yerine kaza haberini alan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de geldi.

aw197272-04.jpgPolis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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