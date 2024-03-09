Bursa'da yavru ayıların doğum günü kutlandı

Kaynak: AA
Bursa'da yavru ayıların doğum günü kutlandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı.

"Ayılara Özgürlük Projesi" çerçevesinde, gelir sağlamak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine ulaştırılmaları için 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, ülkenin dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşama imkanı olmayan 75 boz ayı bulunuyor.

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Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından bırakıldığı düşünülen ve doğada hayatta kalamayacağı için koruma altına alınan 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.

Büyüme süreçleri titizlikle takip edilen "Hurşit", "Ziver", "Şekerpare", "Cesur" ve "Mayıs" isimleri verilen ayılar için Ovakorusu personeli tarafından sürpriz hazırlandı.

Sürpriz doğum günü kutlamasında, balık, reçel, sebze, meyve ve besin değeri yüksek farklı ürünlerle hazırlanan pasta görünümlü yiyecekler, ayılara verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, gazetecilere, gücünü kaybetmiş, hastalıklı veya annesinden ayrı olan yavru ayıların Ovakorusu'na getirildiğini söyledi.

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Ayıların hayatlarının sonuna kadar yaşamlarını sürdürmeleri için çalışma yürüttüklerini söyleyen Bozkurt, şunları dedi:

"Burası Türkiye'de tek olan bir ayı barınağımızdır. Bundan dolayı geçen sene gelen yavru ayılarımızın doğum gününü kutlamak için bir program yaptık. Meyveli, balıklı ve ballı reçelli ekmek karışımı güzel pastalar yaptık. Ayılarımız afiyetle yedi. Doğada artık yaşamlarını sürdüremeyecek şekilde buradaki ayılarımız. Bu yüzden burada yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar."

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