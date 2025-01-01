Bursa’da yeni yılın ilk magandası yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’da bir kişi yeni yılı evinin balkonunda havaya ateş ederek karşıladı. Silah sesleri üzerine polis adresi tespit edip zanlıyı kıskıvrak yakaladı. 8 el havaya ateş ettiği belirlenen zanlı, karakola götürülerek adli işlem yapıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekiplerinin sürücülere yönelik denetleme yaptığı sırada Yaşar S. (42), bulunduğu apartmanın 2'inci katındaki balkonuna çıkarak, yeni yılı havaya ateş ederek kutladı.

Bursa’da yeni yılın ilk magandası yakalandı

8 el ateş eden Yaşar S., bölgede görevli polis ekipleri tarafından olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da yeni yılın ilk magandası yakalandı

Yaşar S., ekip otosuna bindirilirken, olay anını görüntüleyen basın mensubuna "Bu niye çekiyor?" diyerek tepki gösterdi. Yaşar S., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa’da yeni yılın ilk magandası yakalandı

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