Bursa’da yoğun sisten göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metre

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Yoğun sis nedeniyle bazı sürücüler, güvenlik önlemi olarak dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı. Sis, ayrıca yaralamalı kazalara da sebep oldu.

Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde çekilen görüntüler ise sisin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.