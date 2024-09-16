Bursa’da yol verme kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Bursa’da yol verme kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 sürücü arasında yol verme tartışmasından çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 sürücü arasında yol verme tartışmasından çıkan silahlı kavgada, hafif ticari araç sürücüsü Ömer N. (25) tarafından tabancayla vurulan kamyonet sürücüsü Ali Çubuk (30) hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesinde meydana geldi. 16 BIF 983 plakalı kamyonet sürücüsü Ali Çubuk ile 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ömer N., kontrolsüz kavşakta yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ömer N., Ali Çubuk'a tabancayla ateş açtı. Çubuk, karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, şüpheli araçla olay yerinden kaçtı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Çubuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hafif ticari araçla olay yerinden kaçan Ömer N. ile yanında bulunan kardeşi Can N.'yi (20), suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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