Bursa'da ‘yol verme’ kavgasında baltalar ile saldırdı

Olay, dün Bursa merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 16 BEF 365 plakalı otomobilin sürücüsüyle 16 AUM 380 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.