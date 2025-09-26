Bursa’da yollar 5 gün kapanıyor! BUSKİ duyurdu

BUSKİ Genel Müdürlüğü, “Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde 2,5x2 yağmur suyu box altyapı çalışması devam etmektedir. Çalışma kapsamında Akademi Caddesi ve Akpınar Caddesi kesişimi 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 5 gün süre ile araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı belirlenen güzergahlardan sağlanacaktır” açıklamasını yaptı.

Çalışmalar sırasında sürücülerin hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerektiğini belirten BUSKİ, “Çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu.