Bursa'da yüz güldüren hasat başladı. Kilosu 30 TL

Yüz güldüren hasat başladı. Kilosu 30 TL

Coğrafi işaret tesciline sahip Bursa şeftalisi, Avrupa ülkelerinden büyük talep görüyor. Kalitesiyle dikkat çeken Bursa şeftalisi ve nektarin, Rusya, Ukrayna ve birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bu sezon, rekoltenin normal seyrettiği belirtilirken, tarladan kilogramı 25 ila 30 liradan alıcı buluyor. Tarlaların önünden geçen vatandaşlar, canları istediğinde durup, tarla sahiplerinden şeftali veya nektarin satın alabiliyor.

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Bursa'nın armudu ve şeftalisiyle bir meyve cenneti olduğunu vurgulayarak, Kestel'in meyvecilikte önde gelen ilçelerden biri olduğunu belirtti. Kılıç, "Bu yılki ekonomik durumumuz hem şeftalide hem de armutta fena değil. Bölgemizde yaklaşık 14 bin ton şeftali var. Bunun 8 bin tonu nektarin, kalan 6 bin tonu ise klasik tüylü şeftali. Satışlar geçen yıla göre daha iyi. Çiftçilerimiz çok çalışıyor" dedi.

"TARLADAN PAZARA BÜYÜK BİR FİYAT FARKI YOK"

Tarla sahibi Cevdet Durmaz, "Burada 15 dönüm şeftali var. Yıla göre değişmekle birlikte dönüm başına 8-10 ton şeftali elde ediyoruz. Ürettiğimiz şeftaliler yurt dışına ihraç ediliyor. Buradaki topraklar çok verimli. Bursa şeftalisinin lezzeti başka yerde bulunmaz" dedi.

16 yıldır tarlada çalıştığını belirten Celal İmal, "2008'den beri tarlalarda çalışıyorum. Şeftali ve armutların teklemesi, budamasını yapıyoruz. Nektarin çabuk yetişen nadir meyvelerden. İhracatını da yapıyoruz. Günlük 5,5-6 ton civarında meyve topluyoruz. Yoldan geçerken durup, parasını verip alanlar da oluyor. Tarladan pazara büyük bir fiyat farkı yok. Çok zahmetli bir iş" ifadelerini kullandı.

"TARLALARIMIZIN YÜZDE 95'İ ŞEFTALİ"

15 yaşında olduğunu belirten Mehmet Akif Durmaz, "15 yaşındayım ve geçimimizi bu işlerle sağlıyoruz. Tarla işi atalarımızdan kalma, 100 yılı aşkın süredir bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Küçük yaşlardan itibaren bu işlerde çalışmaya başladım. Ovamızda genellikle cennet hurması, şeftali, armut, deveci armudu üretilmektedir. Tarlalarımızın yüzde 95'i şeftali. Kalanında hurma ve armut yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz meyvelerle hem geçimimizi sağlıyoruz hem de Türkiye adına büyük işler yapıyoruz. Yaz tatillerinde aileme destek olmak için çalışıyorum ve yaptığım işi çok seviyorum" diye konuştu.

Yoldan geçerken canının şeftali çektiğini belirten Adem Oğulpaşa, "Geçen sene ürün boldu. Yoldan geçerken durup, bereketli olsun diyorduk. Onlar da teşekkür ediyordu. Biz para istemeseler de emeğin karşılığı olarak paramızı veriyorduk. Allah, tarımıyla ve birliğiyle ülkemizde güzel bir yaşam sürmeyi nasip etsin. Buranın şeftalisi suyuyla, tadıyla çok güzel" dedi.