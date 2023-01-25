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Çiftçi ne yapacağını şaşırdı. Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulundu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 23:17
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Bursa'da zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu

Çiftçi ne yapacağını şaşırdı. Zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinden kadın cesedi çıktı
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(AA) - Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi.

Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

İlk olarak kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan ön incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ceset daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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