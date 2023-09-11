Bursa'daki bar cinayetinin faili Eskişehir’de yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda 7 Eylül günü iddiaya göre gece kulübünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesiyle arkadaş grubu güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldı. Gece kulübünün güvenlik görevlisi A.E ve Şamil E. yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silahlı çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansırken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olay yerinden kaçan A.E’nin peşine düştü. 4 kişiyle irtibat kurduğu öğrenilen şüpheliyi adım adım takip eden ekipler Eskişehir’de kaçan A.E.yi operasyonla yakaladı.

Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi de yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.