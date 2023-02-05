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  • Bursa'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldı

Bursa'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldı

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, ölen 4 kişi ve yaralanan 7 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 19:34
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Bursa'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldı
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Edinilen bilgiye göre, sabah 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden 4 araç kazaya karıştı. Kazada olay yerinde 4 kişi hayatı kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ÖLEN 4 KİŞİ VE YARALANAN 7 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Katliam gibi kaza sonrası ölen kişilerin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden kişilerin Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (46), Naz Terzi (15), Betül Nur Terzi (25) olduğu tespit edilirken, yaralanan 7 kişinin ise Sercan Çalık (34), Bünyamin Sivri (34), Yakup Terzi (57), Özer Yağız Savun (10), Defne Naz Savun (8), Özlem Savun (34) ve Reyhan Mahmasahatova (31) olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan Yakup Terzi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, katliam gibi kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

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Kamyoncu
5.02.2023 19:58
Bu kadar sürat nedir yanan camların hesabı vicdanı seni ne perişan eder  
 
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