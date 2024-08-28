Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA
Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yurt genelinde devam eden sıcak hava dalgası beraberinde orman yangınlarının da ülke genlinde yayılmasına neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa'da dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İznik ilçesine bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler intikal etmişti. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

aa-20240827-35495485-35495481-bursada-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor.jpg

aa-20240828-35502330-35502329-bursada-ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi.jpg

İlgili Haberler
Bursa'da elini salça makinesine kaptırdı
Elini salça makinesine kaptırdı
Son Haberler
Çalışanlar parasızlıktan evden çıkamadı. Parasızlık zorunlu ev hapsine dönüştü
Çalışanlar parasızlıktan evden çıkamadı
Hatay’da yangın
Hatay’da yangın
Galatasaray'da kriz. İlk istifa geldi
Galatasaray'da deprem
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
İşte Fenerbahçe'nin rakipleri
Trabzon’da kontrolden çıkan araç ağaçların arasında daldı. 3 yaralı
Trabzon’da kontrolden çıkan araç ağaçların arasında daldı. 3 yaralı