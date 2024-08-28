Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Yurt genelinde devam eden sıcak hava dalgası beraberinde orman yangınlarının da ülke genlinde yayılmasına neden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa'da dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İznik ilçesine bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler intikal etmişti. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.