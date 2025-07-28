Bursa'daki yangına ilişkin skandal iddia! Ormana benzin dökülerek ateşe verildi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, orman yangınının sürdüğü Bursa'nın Harmancık ilçesinde, "Kışmanlar Kavşağı burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda bir anda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale ettik. Ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı. Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık" açıklamasında bulundu.

Öztürk, Harmancık'ta yaptığı açıklamada, 6-7 noktada yangının devam ettiğini belirtti.

Bu kadar çok bölgede yangın olmasından herkesin şaşkınlık duyduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Kışmanlar Kavşağı, burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda, bir anda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale ettik. Ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikapın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı. Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu konuda da bilgilendirme yapacağız. Yakından takip ediyoruz."