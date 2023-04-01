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Anne ile kızı 4. kattan atladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı N.N.M. (13) oturdukları 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 17:32
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Bursadan kahreden haber

Anne ile kızı 4. kattan atladı
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(DHA) Bursa'daki olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. N.N.M. oturdukların 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

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