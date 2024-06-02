Bursa’nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı

Kaynak: İHA
Bursa’nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde, İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere toplam 12 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı.

Aşırı avlanma neticesinde nesilleri tehlike altında olan doğal (kırmızı benekli) alabalıkların çoğaltılması amacıyla üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişimi takip edilerek popülasyonu artırmak üzere 10 bin adete yakın salım yapılacak.

Bursa orman iç sularında anaç Alabalık envanteri alınmasının ardından Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen yavru alabalık yavruları 2023’te 9 bin, 2024 yılında 12 bin olmak üzere toplam 21 bin adet salım gerçekleştirildi.

Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan salıma köy muhtarları ve doğasever vatandaşlar da katılım sağladı.

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