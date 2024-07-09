Bursaspor Afyon'a taşıyor

Bursaspor'un başantrenörü Batalla, takımın yeni sezon öncesi ilk antrenmanını 22 Temmuz'da gerçekleştireceğini duyurdu.

Yeşil-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları için tarih netleşti.

Pablo Martin Batalla, 22 Temmuz'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sahaya çıkacaklarını ve "1-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da kamp düzenlemeyi hedeflediklerini" ifade etti.

Öte yandan, Bursaspor altyapısından yetişen ve sözleşmesi sona eren genç forvet Berat Altındiş, kulüpten ayrıldı.

NİLÜFER FK İLE ANLAŞMA

22 yaşındaki forvet Berat Altındiş'in, 3. Lig'in yeni takımlarından Bursa Nilüfer FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Vakıfköy altyapısında yetişen ve 2002 doğumlu olan Berat, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 31 maçta görev alarak, bunların 23'ünde ilk 11'de yer aldı ve 3 gol kaydetti.