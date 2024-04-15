Bursaspor bütün başkanları yan yana dizdi

Bursaspor İnfo Yatırım’ın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında sahasında oynadığı Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını başkanlar da izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin ile birlikte protokol tribününden mücadeleyi takip ettiler.

Maç biletlerinin hepsini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in satın almasıyla, taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz izleme fırsatı buldular.

BURSA KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yaşanan heyecan, bugün gerçekleşen iki karşılaşmayla sürdü. Günün sonunda Bursaspor İnfo Yatırım, kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Nefes kesen ve iki uzatma bölümüne taşınan maçta, Anthony Brown'ın liderliğinde Bursaspor 102-94'lük skorla galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle Bursaspor İnfo Yatırım, ligde oynadığı 27. maçta 12. kez zafer elde etti. Bursa temsilcisi, önümüzdeki hafta Aliağa Petkimspor'a konuk olacak.

Ligde 27. maçını oynayan ve 13. mağlubiyetini yaşayan Manisa BBSK, bir sonraki maçında Onvo Büyükçekmece ile mücadele edecek.

Bursaspor'da Anthony Brown 30 sayı, 9 ribaund, 1 asistle; Alex Gavrilovic 17 sayı, 13 ribaund, 2 asistle; David Mutaf 16 sayı, 5 ribaundla; Erick Neal ise 12 sayı, 9 ribaund, 5 asistle oyunun önemli isimleri arasında yer aldı.