Bursaspor farklı kazandı, seriyi sürdürdü

Kaynak: İHA
Bursaspor, deplasmanda Adanaspor’u farklı skorla mağlup ederek, ligde 5’te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu.

Hakem Emrullah Baydar’ın yönettiği karşılaşmada yeşil-beyazlılar ilk yarıyı İlhan Depe ve Emrehan Gedikli’nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor’da Tayfun Aydoğan ve yeniden sahneye çıkan İlhan Depe skoru 4-0’a getirdi.

Oyuna sonradan giren Hamza Gür, köşe vuruşu sonrası ceza sahasında boşta kalan topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.

Skoru belirleyen isim ise kornerde iyi yükselen kaptan Ertuğrul Ersoy oldu: 6-0.

Bu sonuçla Bursaspor, ligde beşte beşte yaparak liderlik koltuğunu bırakmadı.

