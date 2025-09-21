Bursaspor farklı kazandı, seriyi sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu.
Hakem Emrullah Baydar’ın yönettiği karşılaşmada yeşil-beyazlılar ilk yarıyı İlhan Depe ve Emrehan Gedikli’nin golleriyle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor’da Tayfun Aydoğan ve yeniden sahneye çıkan İlhan Depe skoru 4-0’a getirdi.
Oyuna sonradan giren Hamza Gür, köşe vuruşu sonrası ceza sahasında boşta kalan topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.
Skoru belirleyen isim ise kornerde iyi yükselen kaptan Ertuğrul Ersoy oldu: 6-0.
Bu sonuçla Bursaspor, ligde beşte beşte yaparak liderlik koltuğunu bırakmadı.