Bursaspor için 3 ay para almayacaklar

Yıldırım Belediyesi'nin Haziran ayındaki rutin meclis toplantısında, Bursaspor'un eski yöneticisi ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Selim Yolgeçen'in önerisiyle, Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri, üç aylık huzur haklarını Bursaspor'a bağışlama kararı aldı.

AKP Yıldırım Belediyesi Grup Başkanvekili Selim Yolgeçen, Bursaspor'un yeni yönetimi altında Süper Lig'e dönüş için mücadele başlattıklarını belirterek, "Şehrimizin gururu Bursaspor'u tekrar eski parlak günlerine kavuşturmak için birlikte çalışacağız. Amacımız yeniden Süper Lig'e çıkmak ve şampiyonluk için mücadele etmek.

Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Bursaspor'un yanındayız. Bu doğrultuda, Yıldırım Belediyesi meclis üyeleri olarak, Cumhur İttifakı adına üç aylık huzur haklarımızı Bursaspor'a bağışlıyoruz" ifadelerini kullandı.