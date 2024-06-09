Ali Koç oy kullanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç oy kullanamadı

Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy kullanmaya gelen Ali Koç üyelerin yoğun ilgisi nedeniyle sandığa henüz gidemedi.

Fenerbahçe’de 2. Gün ile devam eden Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy verme işlemleri başladı.

30 binden fazla üyenin oy vermesi beklenen seçimde seçmenler saat 10.00’da yapılan anons sonrası sandıklara koşa koşa gitti.

Sandık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oy vermek üzere stada geldi.

Üyelerin yoğun ilgisi nedeniyle oy kullanacağı sandığa gitmekte zorlanan Ali Koç henüz oyunu veremedi.

Ali Koç’un rakibi Aziz Yıldırım ise henüz gelmedi.

Saat 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardınsan sandıklar açılacak ve oy sayımına geçilecek.

Diğer kulüplere oranla oy sayımı işlemlerinde daha hızlı olan Fenerbahçe'de yeni başkanın saat 19.00 sularında belli olması bekleniyor.

İlgili Haberler
Altay Bayındır başaramadı
Bursaspor için 3 ay para almayacaklar
Bursaspor için 3 ay para almayacaklar
Sinan Engin Acun Ilıcalı'yı dinledi
Son Haberler
Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor
Nostradamus'unkorkutucu 2024 kehanetleri Yaşam
Nostradamus'unkorkutucu 2024 kehanetleri
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Yaşam
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
Yılanın sevmediği ot deliğinin dibinde biter atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yılanın sevmediği ot deliğinin dibinde biter atasözünün anlamı nedir?
Marmara Denizi bir daha eski haline dönemeyecek. Kirlilik ve aşırı avlanma türleri yok etti Gündem
Marmara Denizi bir daha eski haline dönemeyecek. Kirlilik ve aşırı avlanma türleri yok etti
Altay Bayındır başaramadı Spor
Altay Bayındır başaramadı
Zehirli engerek yılanı Siverek’te görüntülendi Yaşam
Zehirli engerek yılanı Siverek’te görüntülendi