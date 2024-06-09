Ali Koç oy kullanamadı

Fenerbahçe’de 2. Gün ile devam eden Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy verme işlemleri başladı.

30 binden fazla üyenin oy vermesi beklenen seçimde seçmenler saat 10.00’da yapılan anons sonrası sandıklara koşa koşa gitti.

Sandık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oy vermek üzere stada geldi.

Üyelerin yoğun ilgisi nedeniyle oy kullanacağı sandığa gitmekte zorlanan Ali Koç henüz oyunu veremedi.

Ali Koç’un rakibi Aziz Yıldırım ise henüz gelmedi.

Saat 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardınsan sandıklar açılacak ve oy sayımına geçilecek.

Diğer kulüplere oranla oy sayımı işlemlerinde daha hızlı olan Fenerbahçe'de yeni başkanın saat 19.00 sularında belli olması bekleniyor.